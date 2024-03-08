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Karaman Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Platformu İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

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Karaman Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden kadın ve çocuklar için bebek kefenli eylem yaptı. STK Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Necmettin Erbakan Parkı içerisinde bulunan mescidin önünde bir araya geldi. Yapılan basın açıklamasının ardından, Gazze'de ölen bebekleri sembolize eden 'kefene sarılı cenazeler' mescidin önüne bırakıldı.

Karaman Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden kadın ve çocuklar için bebek kefenli eylem yaptı.

STK Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Necmettin Erbakan Parkı içerisinde bulunan mescidin önünde bir araya geldi. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına yazılı açıklamayı okuyan Kezban Gültekin, "Bugün 8 Mart 2024 Dünya Kadınlar Günü. Bugün işgal altındaki Filistin topraklarında, Gazze'de, kadınlar çocuklarıyla beraber, acımasızca katledilmekte, savunmasız kadınların ve çocukların üstüne dünyanın en yıkıcı ve öldürücü bombaları atılmakta. Dünya kadın örgütleri bu vahşeti hiçbir zaman görmedi ya da sadece kaygı duyduklarını belirten bir kınama yayınladı. Bugün yine kadın hakları konusunda büyük nutuklar atılacak ama Filistinli kadınlar ölmeye devam edecek. Biz böyle bir kadın hakları gününü tanımıyoruz ve kutlamıyoruz. Filistinli kadınlar ve çocuklar ölürken ve bütün dünya bunu seyrederken kimse bize kadın haklarından, insan haklarından bahsetmesin. Kalbi Filistin için atan, yüreği Gazze'de çarpan, Filistinli kadınların, Filistinli annelerin ve çocukların acısını kurşun yarası gibi yüreğinde taşıyan vicdan sahibi değerli katılımcılar, biz aylardır bir büyük soykırıma uğrayan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Kudüs için, bombardıman altındaki Gazze için buradayız. Bomba seslerinden tir tir titreyen çocuklar için, Gazzeli kadınlar için, anneler için buradayız. Vurulan, yıkılan insanlık için buradayız. Acımasız, vicdansız ve duyarsız insanlar için ve insan hakları, kadın hakları örgütlerinin duyarsızlıkları için buradayız. Mazlumlar ve masumlar için buradayız. Şehitlerimiz için buradayız. Çaresiz gözü yaşlı analar ve kadınlar için buradayız. Vicdanların sesi olmak için buradayız. Kana doymayan, işgalci, katil, terörist, siyonist İsrail'i lanetlemek; mazlum Filistinli kadınların ve çocukların haklı davasına destek vermek için buradayız. Kudüs'e selam olsun, Gazze'ye selam olsun."

Yapılan basın açıklamasının ardından, Gazze'de ölen bebekleri sembolize eden "kefene sarılı cenazeler" mescidin önüne bırakıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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