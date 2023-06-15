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Karaman'da Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıldönümü kutlandı

Karaman'da Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıldönümü kutlandı

Yerel Haberler

Karaman'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Karaman'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Karaman'da Jandarma Genel Komutanlığının 184'uncu kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya tarafından Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Törende günün anlamı önemini belirten konuşmanın ardından 14 Haziran Jandarma Günü münasebetiyle düzenlenen masa tenisi resim ve satranç müsabakalarında dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Yarışmacılara ödülleri törene katılan protokol ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya tarafından verildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Çetinkaya Jandarma Karaman Albay Yerel Haberler

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