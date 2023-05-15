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Karaman'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Karaman'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Yerel Haberler

Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Cumhuriyet Parkı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı. Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Karadeniz, Gençlik Hizmetleri Müdürü Cavit Bardak, Şube Müdürleri, Yurt Müdürleri, antrenör ve sporcular katıldı.

Gençlik Haftası kutlamaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinlikler ve programlarla hafta boyunca devam edecek. - KARAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik Haftası Gençlik Karaman Spor Yerel Haberler

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