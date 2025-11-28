Karaman'da Gazze yararına hayır panayırı düzenlendi.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen hayır panayırında, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan aşçılık kursunda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı yemekler satışa sunuldu. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören hayır panayırından elde edilecek gelirin Gazze'ye gönderileceğini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Feyzan Koçak, "Gazzelilere yardım etmek için böyle bir hayır çarşısı yaptık. Karaman Halk Eğitim Merkezi olarak bir nebze yardımcı olabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Yardım panayırına Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Feyzan Koçak ve AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk katıldı. - KARAMAN