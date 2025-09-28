Karaman'da Gazze İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

Karaman'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırılar protesto edildi.

Mutlu Yüzler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İsrail'in saldırılarını kınamak amacıyla Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi. Cumhuriyet Parkı'nda toplanan kalabalık Filistin bayrağının üzerine kefenlenmiş oyuncak bebekler ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını koydu. Daha sonra kalabalık ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca tekbirler getiren kalabalık, İsrail'i sloganlar atarak protesto etti. Yürüyüşe katılan kadınlar ise ellerindeki kefenlere sarılmış oyuncak bebeklerle yürüdü. Yürüyüş boyunca poliste güvenlik amacıyla yürüyüşü takip etti.

"Halklar ayaklanmış vaziyette"

Etkinlik hakkında konuşan Mutlu Yüzler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Feyzullah Tunç, "Gazze'de şu an dünyanın en büyük katliamı ve soykırımı yapılmaktadır. Katil Netanyahu ve ordusu şu an Gazze'de çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç demeden halkı katlederek katliam yapmakta. Buna özellikle batı ülkeleri ve tüm dünya artık sessiz kalmıyor. Halklar ayaklanmış vaziyette. Biz de Karaman halkı ve Mutlu Yüzler Derneği olarak, bu katliama sessiz kalmayacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz ve Karaman'dan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardında kalabalık hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyarak ellerindeki balonları Filistin'in özgürlüğü için gökyüzüne bıraktı. - KARAMAN