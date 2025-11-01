Karaman'da Gazze İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi

Karaman'da Gazze yararına hayır çarşısı düzenlendi.

Karaman İl Müftülüğü ve Aile ve Dini Rehberlik Bürosu koordinesinde, Gazze'de yaşanan insani drama destek olmak amacıyla "Gazze Yararına Hayır Çarşısı" düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Aktekke Camii önünde gerçekleştirilen etkinlikte, hayırsever vatandaşların hazırladığı çeşitli ev yapımı yiyecekler, tatlılar ve el emeği ürünler satışa sunuldu. İl Müftüsü Faruk Gürbüz de etkinliğe katılarak destek verdi. Müftü Gürbüz, yaptığı açıklamada, "Mazlum ve mağdur kardeşlerimizin yaralarına bir nebze olsun merhem olabilmek amacıyla düzenlediğimiz bu hayır çarşısına katkı sunan tüm gönüllülerimize, emeği geçen personelimize, medya temsilcilerimize ve destek veren vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. - KARAMAN