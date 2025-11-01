Haberler

Karaman'da Gazze İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi

Karaman'da Gazze İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da, Gazze'deki insani dramaya destek sağlamak amacıyla düzenlenen hayır çarşısında, hayırseverlerin katkılarıyla çeşitli yiyecekler ve el emeği ürünler satıldı.

Karaman'da Gazze yararına hayır çarşısı düzenlendi.

Karaman İl Müftülüğü ve Aile ve Dini Rehberlik Bürosu koordinesinde, Gazze'de yaşanan insani drama destek olmak amacıyla "Gazze Yararına Hayır Çarşısı" düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Aktekke Camii önünde gerçekleştirilen etkinlikte, hayırsever vatandaşların hazırladığı çeşitli ev yapımı yiyecekler, tatlılar ve el emeği ürünler satışa sunuldu. İl Müftüsü Faruk Gürbüz de etkinliğe katılarak destek verdi. Müftü Gürbüz, yaptığı açıklamada, "Mazlum ve mağdur kardeşlerimizin yaralarına bir nebze olsun merhem olabilmek amacıyla düzenlediğimiz bu hayır çarşısına katkı sunan tüm gönüllülerimize, emeği geçen personelimize, medya temsilcilerimize ve destek veren vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Süper Lig devinde oynamıştı! Futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtı

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.