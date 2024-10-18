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Karaman'da Evde Sağlık Hizmetleri, 100 Yaşındaki Emine Nine'yi Unutmadı

Karaman'da Evde Sağlık Hizmetleri, 100 Yaşındaki Emine Nine'yi Unutmadı
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Karaman'da sağlık çalışanları, evde muayene ettikleri 100 yaşındaki Emine Yiğitoğlu'nun doğum gününü sürprizle kutladı. Hem hastalara hizmet veren hem de moral veren Evde Sağlık Hizmetleri, Emine nine için duygusal bir kutlama gerçekleştirdi.

Karaman'da sağlık çalışanları, evde muayene ettikleri Emine ninenin 100'üncü yaş gününde sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, bakıma muhtaç ve yatalak hastaların umudu olmaya devam ediyor. Düzenli aralıklarla hastaları ziyaret eden birim hem onların bakımını yapıyor hem de onlara moral veriyor. Ekipler 2 gün önce 100 yaşına basan Emine Yiğitoğlu'nun Mahmudiye Mahallesi 691. Sokak'taki evine giderek ona doğum günü sürprizi yaptı. Emine nine torununun çocuğuyla birlikte doğum günü pastasındaki mumları üflerken duygusal anlar yaşandı. İstiklal Harbi'nde doğduğunu söyleyen Yiğitoğlu'nun kimlikteki doğum tarihine göre 100 yaşına girdiği, ancak çocukları annelerinin gerçek yaşının 100'den fazla olduğunu söyledi. 7 çocuk, 31 torunu olan Emine nine, 2 de torununun torununu gördü.

"Bize, İstiklal Harbi'nde doğmuşum, derdi"

Güçlükle konuşan asırlık Emine nine, kendisinin doğum gününü kutlayan sağlık görevlilerine dua ederken, Emine Yiğitoğlu'nun 64 yaşındaki oğlu Musa Yiğitoğlu, "Annemin yaşı aslında bir asrı da geçti. Bize, 'İstiklal Harbi'nde doğmuşum' derdi. Nüfus cüzdanında asırlık gözüküyor ama normalde yüz yaşını geçti. Annemin doğum gününü kutladıkları için çok mutlu olduk. Bizi bahtiyar ettiler. Annemin yaşadığı hayatı biz herhalde yaşayamayız. Evde Sağlık Hizmetleri sayesinde evde bakımı yapılıyor. Evimize gelip hastanın ne derdi varsa ilgileniyorlar ve çok memnun kalıyoruz" diye konuştu.

"Hastalarımıza bu şekilde sürprizler yapıyoruz"

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde sorumlu hekim olan Enes Coşkun, "Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, evde bakıma muhtaç olan, tamamen yatalak, sürekli sonda değişimi gereken, zaman zaman pansuman yapılması gereken hastalara yönelik hizmet vermektedir. Her hastaya, hastane ortamındaymış gibi evinde hizmet veriyoruz. Bugün de Zeynep teyzemizin 100. yaş günü, artık kendisi bir asırlık oldu. Teyzemizin doğum gününü kutladık. Hastalarımızla bir aile gibi oluyoruz ve her türlü sorunlarında onlarla ilgileniyoruz. Ara sıra hastalarımıza bu şekilde sürprizler yapıyoruz" diye konuştu. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğum Günü karaman Sağlık Kültür Yerel Yaşam

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