Karaman'da engelli ve hamile kamu personeline 3 gün idari izin Yerel Haberler Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli 3 gün idari izinli sayılacak. Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli 3 gün idari izinli sayılacak. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Bu sebeple yarından itibaren il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin izinli sayılacağı kaydedildi. Kaynak: AA / Yerel Karaman Yerel Güncel Haberler

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