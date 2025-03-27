Karaman'da Devrilen Motosikletten Sürücü Kurtuldu

Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü ölümden döndü

KARAMAN - Karaman'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 06 DDU 327 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ölümden dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü tedbir amaçlı kaza yerine gelen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Kazaya karışan motosiklet bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.