Karaman'da depremzedeler için üretilen sobalar afet bölgelerine gönderildi

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine farklı ebatlarda ürettirilen 184 soba, deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek olarak 7'den 70'e herkes depremin yaralarını sarmak için adeta seferber oldu. Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü de soba üretiminden, mobil mutfağa, ekmek yapımından, yardım tırına kadar eğitim camiasından gönüllü öğretmenler, öğrenciler ve veliler ile deprem bölgesine yardım için koştu. Yardımlar çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İl Milli Eğitim Müdürlüğü, soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgelerindeki afetzedeler için Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen sobaları ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Çalışkan, soğuk havanın deprem bölgesinde etkili olduğuna dikkat çekerek depremzede vatandaşlar için soba ihtiyacı oluştuğunu ifade etti. Çalışkan, "Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarmak adına eğitim camiası olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Deprem bölgesine vatandaşlarımızın kullanması için Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve personelimiz tarafından üretilen farklı ebatlarda 184 adet sobayı bölgeye gönderdik. Öğretmenlerimiz, personelimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte her zaman depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KARAMAN