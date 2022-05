Karaman'da bir günlük askerlik yapan engelliler törenle yemin etti - Haberler

KARAMAN (İHA) - Karaman'da bir günlük temsili askerlik yapan 27 engelli, düzenlenen törenle yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen törene, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ile daire müdürleri ve engellilerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, mehter takımının gösterisiyle devam etti. Çocuklarını asker kıyafetleri içerisinde gören aileler büyük bir gurur yaşarken, yemin törenini ilgiyle izlediler. Engelli gençlere askerlik yemini yaptırılmasının ardından bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, "Askerlik, Türk milletinin özünde, ruhunda olan ona dünya üzerinde yegane ordu millet kurumu bahşeden bir haslettir. Bu nedenle anne ve babalar evlatlarına milletin bağrından çıkan, gücünü, yenilmez azim ve iradesini milletin yüksek karakterinden alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin saflarına bir bayram coşkusu içerisinde göndermektedir. Askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gururunu ömür boyu taşımaktadır. Jandarma saflarına temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen özel gereksinimli vatandaşlarımız heyecan ve coşku ile asker elbiselerini giymiş ve kahraman bir Mehmetçik olarak karşınızda gururla ve onurla durmaktadırlar. Sevgili Mehmetçiklerim askerlik her türlü Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görevdir. Sizler bu üniforma ile şanlı bayrağımıza el basarak bizlerin huzurunda güçlü sesinizle ettiğiniz kutsal askerlik yemini ile tam bir asker oldunuz. Bugün sizleri kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmanın gurur duygusunu yaşatmaktan ve jandarmanın birer neferi olarak sizleri önümüzde görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Gönülden inanıyoruz ki sizlere ihtiyaç duyulduğunda bu yemini eden her vatan evladı gibi sizlerde vatan, millet aşkı ile dolu o yüreğinizle aziz milletimiz ve topraklarımız için gerektiğinde canınızı esirgemeyeceksiniz. Askerlik yemininiz yüce milletimize, jandarmamıza, ailelerinize ve sizlere hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından askerliklerini tamamlayan 27 engelliye terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından tek tek verildi. Program geçit töreninin ardından sona erdi. - KARAMAN

