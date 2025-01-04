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Karaman'da Ay ve Yıldızdan Görsel Şölen

Karaman'da Ay ve Yıldızdan Görsel Şölen
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Karaman semalarında hilal şeklindeki ay ile yıldız yan yana gelerek muhteşem bir görüntü oluşturdu. Görsel şölen, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Karaman'da gökyüzünde buluşan hilal şeklindeki ay ile yıldız görsel şölen sundu.

Karaman semalarında gece saatlerinde hilal şeklindeki ay ve yıldız yan yana gelerek muhteşem bir görüntü oluşturdu. Şehir merkezinden gözlemlenebilen ay ve yıldızı gören vatandaşlar, bu görsel şöleni ilgiyle izledi. Türk bayrağındaki ay ve yıldızı hatırlatan görüntü yaklaşık 1 saat boyunca devam etti. Bu görsel şölen ise kameraya yansıdı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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