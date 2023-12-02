Karaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda H.O., Y.K., D.C., A.Z., Ö.A.Ü. ve H.K. isimli kişiler gözaltına alındı.

- Karaman'da aranan 6 kişi yakalandı

KARAMAN - Karaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde çeşitli suçlardan haklarında 2 ay 15 gün ile 5 yıla kadar hapis cezası olan H.O., Y.K., D.C., A.Z., Ö.A.Ü. ve H.K. isimli kişiler sabaha karşı evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.