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Karaman'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü Etkinliği Düzenlendi

Karaman'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü Etkinliği Düzenlendi
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Karaman'da, AFAD tarafından düzenlenen etkinlikte gönüllülüğün önemi vurgulandı ve gönüllere çeşitli hediyeler verildi.

Karaman'da "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" nedeniyle düzenlenen programda, AFAD gönüllüleri bir araya geldi.

Karaman'da Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce, bir otelde "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

AFAD Müdürü Cengiz Çavuş, gönüllülüğün önemine vurgu yaparak 2025 yılı için gönüllülüğü yaygınlaştırma çalışmalarının artarak devam edeceğinden ve STK'lara yönelik akreditasyon hedeflerinden bahsetti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1985 yılında, gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlara katılımı arttırmak amacıyla '5 Aralık' tarihinin her yıl Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmasına karar verildiğini hatırlatan Çavuş, şunları kaydetti:

"5 Aralık tarihinde, gönüllülüğün tanıtılması, yaygınlaştırılması, desteklenmesi, teşvik edilmesi ve böylece bireyleri, yaşadıkları topluma karşı daha sorumlu olmaya, bir arada hareket etmeye ve gönüllü olmaya yönlendirmek için bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı, gönüllü çalışmaların teşvik ve takdir edildiği Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri yapılmaktadır. Gönüllülük tanım olarak bireyin herhangi bir finansal kazanç gözetmeksizin özgür iradesi ile üçüncü kişilere herhangi bir yarar sağlamak amacıyla yapılan eylemlerdir. Gönüllülük, üçüncü kişilere yarar sağladığı kadar gönüllü bireylere de yararlar sağlamaktadır."

Konuşmaların ardından gönüllülere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa; Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, İl Genel Meclis Başkanı Tamer Yıldızbaş, Kızılay Şube Başkanı Adem Küçükyarma, STK temsilcileri ile davetliler katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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