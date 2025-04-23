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Karaman'da 23 Nisan Kutlamaları Büyük İlgi Gördü

Karaman'da 23 Nisan Kutlamaları Büyük İlgi Gördü
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Karaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Parkı'ndaki çelenk sunma töreni ve Kemal Kaynaş Stadyumu'ndaki gösterilerle coşkuyla gerçekleştirildi. Öğrencilerin gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı.

Karaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında mink öğrencilerin yaptıkları gösteriler izleyenlerden büyük alkış aldı.

Kutlamalar, sabahleyin Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla baladı. Daha sonra kutlamalara Kemal Kaynaş Stadyumu'nda devam edildi. Buradaki törene, Karaman Valisi Fatih Çiçekli ile il protokolü katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından şiirler okunarak gösterilere geçildi. Birbirinden güzel gösterilerin yapıldığı kutlamaları vatandaşlar ayakta alkışladı. Kutlamalar resim, şiir ve kompozisyon ile spor dallarında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi ve yapılan geçit töreniyle sona erdi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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