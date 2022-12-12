Karalar: 'Daha çok hizmet etmek istiyoruz'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Çok kötü şartlarda devraldığımız belediyeyi, doğru yönetim biçimi, halkın parasını iyi kullanma ve mali disiplin ile 3 yıl gibi kısa sürede, otobüs, kamyon, iş makinesi alır, altgeçit yapar hale getirdik.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Çok kötü şartlarda devraldığımız belediyeyi, doğru yönetim biçimi, halkın parasını iyi kullanma ve mali disiplin ile 3 yıl gibi kısa sürede, otobüs, kamyon, iş makinesi alır, altgeçit yapar hale getirdik. Adana şantiye gibi ve daha önemlisi tüm bunları borçlanmadan yapıyoruz" dedi.

Başkan Karalar, Kozan ilçesinin Topallar, Ortaköy, İdem, Yüksekören, Bağtepe, Zerdali ve Tepecikören mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını, dertlerini dinledi, sohbet etti, ihtiyaç, istek ve taleplerin karşılanması, problemlerin çözümü için gerekenlerin yapılacağını söyledi. Başkan Karalar'a ziyaretlerinde siyasiler ve Büyükşehir bürokratları eşlik etti.

Kozan'ın her köyüne dokunmuş olmanın, her yöresine hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Karalar, "Tüm bunları yerinde görmek bizi çok mutlu ediyor. Daha çok hizmet etmek istiyoruz ve yapacağız da. İmkanlarımız arttıkça daha fazla hizmet etmenin yollarını buluyoruz" diye konuştu.

Adana şantiye gibi

Kozan'daki birçok mahalleye defalarca geldiklerini, vatandaşın sorunlarını yerinde görmeyi ve halkla dertleşmeyi çok önemsediklerini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, şunları kaydetti:

"Kozan'daki köy ziyaretlerini; ASKİ Genel Müdürü de dahil çok sayıda daire başkanı ve bürokratlarımızla gerçekleştiriyoruz. Kırsaldaki hemşerilerimizin sorunlarını çok önemsiyoruz. Çok kötü şartlarda devraldığımız Adana Büyükşehir Belediyesi'ni, doğru yönetim biçimi, halkın parasını iyi kullanma ve mali disiplin ile 3 yıl gibi kısa sürede, otobüs, kamyon, iş makinesi alır, altgeçit yapar hale getirdik. Adana şantiye gibi ve daha önemlisi tüm bunları borçlanmadan yapıyoruz."

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Karalar, "Biz aldığımız oya göre hizmet vermiyoruz. Bize oy verilip verilmediğine de bakmıyoruz. Halkımız arasında ayrım yapmadan, ayrıştırmadan, eşit hizmet götürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA