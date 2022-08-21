Adana yerel haberi | Başkan Zeydan Karalar Kozan, Feke ve Yumurtalık'ta Halkla Buluştu

Adana haberler... Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hafta sonu Kozan, Feke ve Yumurtalık ilçelerini ziyaret ederek halkın istek ve şikayetlerini dinledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hafta sonu Kozan, Feke ve Yumurtalık ilçelerini ziyaret ederek halkın istek ve şikayetlerini dinledi.

Zeydan Karalar, Kozan ilçesinde Gedikli, Eskimantaş, Karahamzalı, Acaryayla, Boztahta, Akçalıuşağı ve Göller Yaylası'nda bölge sakinleriyle bir araya geldi. Karalar, Yumurtalık ilçesinde '3. Yumurtalık Kültür ve Turizm Festivali'nin açılışına, Feke Tapan bölgesinde ise 'Kültür ve Üzüm Şenliği'ne katıldı. İlçelerde sorunları dinleyen ve halkla sohbet eden Karalar, içme suyunun bostan sulamada kullanılmasının bazı noktalardaki su problemini büyüttüğünü, bütün dünyada ortaya çıkan su sorununun çözülmesi için bu tür yanlışların yapılmaması gerektiğini bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ni 1 milyar 100 milyon lira gelir, 4 buçuk milyar lira borçla devraldıklarını, bu yıl borcun 3 milyar 800 milyon liranın altına düşeceğini, gelirin de 4 milyar 400 milyon lira olacağını belirten Karalar, " Adana'nın geliri, 30 büyükşehir belediyesi arasında 22'nci sırada. Millet İttifakı'nı iktidara getirdiğinizde, Adana'nın gelirde ilk 10 şehir arasında bulunmasını sağlamak bize nasip olacak inşallah. Bu; ilçelerimize, mahallelerimize, köylerimize daha fazla hizmet anlamına geliyor. Millet İttifakı'nın olduğu yerlerde iller, ilçeler emin ellerde. Yakında inşallah Türkiye de emin ellere geçecek" dedi.