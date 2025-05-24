Karakurt Ekibi Elazığ'da Afetlere Hazırlık İçin Göreve Başladı

Karakurt Ekibi Elazığ'da Afetlere Hazırlık İçin Göreve Başladı
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Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Elazığ'da kurduğu 28 kişilik 'Karakurt' ekibiyle afet anlarında arama kurtarma ve lojistik destek sağlayarak bölge halkının yanında olmayı amaçlıyor.

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan 28 kişilik "Karakurt" ekibi, afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla Elazığ'da göreve başladı. Ekip, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerde arama kurtarma ve lojistik destek sağlayacak.

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, sadece yol ve ulaşım hizmetleriyle değil, afetlere hazırlık alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Bu kapsamda oluşturulan 28 kişilik "Karakurt" ekibi, Elazığ merkezli olarak afet anlarında hızlı müdahale sağlamak amacıyla göreve başladı. Ekip, deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde arama kurtarma ve lojistik destek görevlerini üstlenecek. Elazığ'ın yanı sıra Malatya, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli illerinde de aktif görev alacak ekip, afet durumlarında bölgeye kısa sürede intikal ederek kamu kurumlarına destek verecek.

Karayolları 8. Bölge Müdürü Yusuf Güneş "Karakurt ekibi ile birlikte sadece yol yapmadığımızı, aynı zamanda milletimizin zor anlarında da yanında olacağımızı göstermek istiyoruz. Bu ekip, karayollarının yıllara dayanan tecrübesi ve kurumsal gücüyle afet anlarında hızlı ve organize bir şekilde sahada olacak. Hedefimiz, hem insan kaynağımızı hem de teknik altyapımızı afetlere karşı en etkili şekilde kullanmak" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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