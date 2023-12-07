Karakulaklar'ın canı yanmayacak

MUĞLA - Marmaris ekosisteminin en önemli öğeleri arasında yer alan yaban kedisi karakulaklarla ilgili Marmaris ve Datça'da birçok noktaya bilgilendirme tabelaları dikildi. Karakulakları ve yangınlardan nasıl etkilendiğini anlatan tabelalardan biri de Marmaris Belediyesi Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'na konuldu. 'Karakulakların Canı Yanmasın Projesi' kapsamında çocuklara bu canlılarla ilgili eğitimler verilecek.

Güneybatı Anadolu ormanlarında yaşayan ve ülkemizin en gizemli yaban kedilerinden biri olan ve yangınlarla birlikte yaşam alanları daralan karakulak ile ilgili önemli bir proje hayata geçirildi. 'Ormanların hayalet kedisi' olarak da tanımlanan karakulakla ilgili Natura Doğa ve Kültür Koruma Derneği koordinasyonunda, WWF- Türkiye ve özel bir banka tarafından finanse edilen, Marmaris Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün işbirliğiyle 'Karakulakların Canı Yanmasın Projesi' başlatıldı.

Karakulakların doğal yaşam alanlarının yangınlardan nasıl etkilendiği ortaya çıkarıldığı proje kapsamında Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'na bu kedileri tanıtıcı tabelalar konuldu. Marmaris Seyir Terası, Balıkaşıran Mevkii, Günnücek Milli Parkı'na konulan tanıtım tabelalarıyla bölge halkı tarafından tanınır hale getirilmesi de amaçlandığını ifade eden Proje Yürütücüsü Doğa Bilimci Dr. Yasin İlemin de Bilim Parkı'nı ziyaret eden öğrencilere karakulaklar ve doğanın yangınlardan nasıl etkilendiğiyle ilgili bilgiler verdi.

"Marmaris ve Datça'ya tabelalar dikildi"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi de olan Dr. Yasin İlemin, 2021 yılından itibaren Muğla'da mega yangınlar yaşandığını hatırlatarak insanların yanında aynı zamanda yaban hayatının da olumsuz etkilendiğini söyledi. "Bölge biyolojik çeşitlilik anlamında çok önemli bir bölge. Yangınlardan sonra yapılması gereken en önemli faaliyetlerden birisi de habitatın ekosistemin ormanın tekrar restore edilmesidir" diyen İlemin, genç nesillere de bölgenin biyolojik çeşitliliği, karakulaklar ve yaban hayatı hakkında da bilgiler vermek amacıyla Marmaris ve Datça'nın çeşitli yerlerine Karakulaklar hakkında tabelaların dikilmesinin yanında orman yangınları, bölgenin yaban hayatı ile ilgili öğrencilere özel bilgilendirmeler yapıldığını kaydetti.

"Marmaris'in kaynak değeri anlatılacak"

Marmaris Belediyesi Proje Birim Sorumlusu Ayça Asuman Hacımustafaoğlu ise İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda oluşturulan tanıtım noktasında çocuklara Marmaris'in önemli bir kaynak değeri olan karakulakların anlatılacağını ve gelecek nesillere aktarımının sağlanacağını söyledi.

Natura Doğa ve Kültür Koruma Derneği Genel Sekreteri, Çankırı Karatekin Üniversitesi Çevre Sağlığı Programı Öğretim Üyesi Ekolog Dr. Okan Ürker de mega yangınların ardından bilim insanlarının yeni stratejiler geliştirdiğini belirterek "Kurumlar uyum içerisinde çalışmayı yürütüyor. Karakulaklar bizim anahtar türümüz olacak. Bölgenin sembol türlerinden birisi. Öğrencilerimize karakulakla ilgili bilgilendirme yapacağız. Ekolojik krizlere karşı da bilinçlendirme yapacağız" ifadesini kullandı.

WWF Türkiye'den (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Kıdemli Doğa Koruma Uzmanı Ercan Sütlü de Türkiye'de orman yangınları sonrasında orman yangınlarının çıkartmış olduğu etkiyi azaltmak adına bu programın başlatıldığını ifade ederek, "Karakulakların tanınırlığını arttırmak toplumu duyarlı kılmak, yaşam alanlarının daraldığını insanlara aktarmak adına güzel bir çalışma ortaya çıktı" dedi.