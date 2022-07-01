Karaköprü'de çocuklar yüzme öğreniyor

Karaköprü Belediyesi bünyesinde açılan yüzme kursları ile 7-12 yaş arası çocuklar eğitmenler eşliğinde ücretsiz bir şekilde yüzme öğreniyor

Karaköprü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde 7-12 yaş arası çocuklar için ücretsiz yüzme kursu başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'yüzme bilmeyen kalmasın' kampanyasına destek vermek amacıyla Karaköprü Belediyesi yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda açılan kursa çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Okullara ara verilen yaz aylarında çocuklar bu kurslarla havuzlarda hem serinliyor hem de spor yapma imkanı buluyor. Profesyonel eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilen yüzme kursunda çocuklara temel yüzme ve nefes teknikleri öğretiliyor.

Yüzme Eğitmeni Didem Zaza, yaz aylarıyla birlikte çocukların hem yüzme eğitimi alması hem de serinlemesi için bu kursun açıldığına dikkat çekerek, "Kurslarımız cuma günü olup sabah seansında erkek, öğleden sonra da kız çocuklarına kurs vereceğiz. Burada çocuklarımıza son derece temiz ve modern bir ortamda temel yüzme eğitimi veriyoruz. Bu güzel imkanları bize sağlayan Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye çocuklar adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çocuklarını kursa getiren veliler de imkanlar için Karaköprü Belediyesine ve Başkan Baydilli'ye teşekkürlerini dile getirdiler. Karaköprü Belediyesinin Doğukent Mahallesinde bulunan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda devam edecek olan kurslar her cuma günü sabah erkek, öğleden sonra kız seansı şeklinde yapılacak. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel