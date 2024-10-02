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Karaköm Çiftliği Öğrencilere Ücretsiz Ceviz İkram Ediyor

Karaköm Çiftliği Öğrencilere Ücretsiz Ceviz İkram Ediyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Ortaç köyünde yaşayan Karaköm çifti, bahçelerinden okul yoluna sarkan cevizleri toplayarak hem kendi tüketiyor hem de öğrencilere ikram ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Ortaç köyünde yaşayan Karaköm çiftçi, bahçelerinden okul yoluna sarkan ağaçtan düşen cevizleri toplayıp hem yiyor hem de öğrencilere taze taze ikram ediyor.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaç köyünde yaşayan Karaköm ailesi, her sene bu mevsimde okul yoluna dalları sarkan ağaçtan ceviz toplayarak, yere düşen yapraklarını temizliyor. Karaköm çifti, her gün ağaçtan düşen cevizleri okul yolunda toplayarak bir kısmını evlerine getiriyor bir kısmını ise karşılaştıkları öğrenci ve öğretmelere taze taze ikram ediyorlar.

Ceviz ağacının kendilerini ait olduğunu belirten Sevda Karaköm, "Ceviz ağacı bize ait. Ceviz ağacımız tamda okul yolunda duruyor. Bizde öğrencilerin daha rahat okula gitmelerini sağlamak için her gün temizliyoruz ve düşen cevizleri de topluyoruz. Toplama işlemi sırasında yoldan geçen öğrenci ve öğretmenlere de ikramda bulunuyoruz. Aile olarak her gün okul yolunda mesai yapıyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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