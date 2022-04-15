Karakeçili İlçe Müftülüğü öğrencilerle iftar yemeğinde buluştu - Haberler

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Karakeçili İlçe Müftülüğü öğrencilerle iftar yemeğinde buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karakeçili İlçe Müftülüğü öğrencilerle iftar yemeğinde buluştu

Kırıkkale'nin Karakeçili İlçe Müftülüğünce, 'gençliğe değer' programı çerçevesinde öğrencilere yönelik iftar programı düzenledi.

KARAKEÇİLİ, KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Karakeçili İlçe Müftülüğünce, 'gençliğe değer' programı çerçevesinde öğrencilere yönelik iftar programı düzenledi.

Karakeçili Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Müftülüğünce "gençliğe değer" programı çerçevesinde öğrencilere yönelik iftar programı düzenledi. İlçe Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, iftar programına katılarak öğrencilerle birlikte oruç açtı. Kaymakam Demir, iftar programına katılan öğrencilerle bir süre sohbet etti. Buradaki programın ardından teravih namazı için camiye geçildi. Kaymakam Demir, namaz sonrası İlçe Müftüsü Muhammed Key ile birlikte vatandaşlarla birlikte sohbet etti. - KIRIKKALE

Karakeçili İlçe Müftülüğü öğrencilerle iftar yemeğinde buluştu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karakeçili, Kırıkkale, Hisarcık, Yerel, Haberler

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