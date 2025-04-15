Karahisar Kalesi üzerinde bulutların dansı böyle görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Tarihi Karahisar Kalesi üzerinde profesyonel kameramanlar tarafından kaydedilen ve adeta bulutların dans ettiği görüntüler seyirlik bir manzara oluşturdu.

Afyonkarahisar'ın simgelerinden tarihi Karahisar Kalesi bu defa üzerinde gezen bulutlarla ön plana çıktı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın tarafından çekilen ve timelapse (hızlandırma) tekniği uygulanarak hazırlanan video büyük ilgi gördü. Görüntülerde kale üzerindeki bulutların uygulanan teknik ile adet dans ettiği anlar görenleri hayran bıraktı. Bulutların gölgelerinin kale üzerine düştüğü anlar ise bir başka dikkat çekici an oldu.