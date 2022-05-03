Karagöz sanatçısı Metin Özlen hayatını kaybetti - Haberler

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Karagöz sanatçısı Metin Özlen hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karagöz sanatçısı Metin Özlen hayatını kaybetti

Karagöz sanatçısı Metin Özlen, tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Karagöz sanatçısı Metin Özlen, tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

82 yaşında hayatını kaybeden Özlen'in vefatını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi aleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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