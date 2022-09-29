Karadenizde Palamut Bolluğu. Vatandaşlar: "Palamut Et ve Tavuktan Ucuz"

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca bölgesinde avlanan balıkçılar binlerce kasa palamutla balıkçı barınağına döndüler. Palamut balıklarını kasalara yükleyen balıkçılar, tırlar ve kamyonlar vasıtasıyla tüm Anadolu'ya sevkiyat yapıyor. Balık almaya gelen vatandaşlar, palamut balığının bolluğuna sevinirken, et ve tavuktan ucuz olduğunu ifade ettiler.

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca bölgesinde avlanan balıkçılar binlerce kasa palamutla balıkçı barınağına döndüler. Palamut balıklarını kasalara yükleyen balıkçılar, tırlar ve kamyonlar vasıtasıyla tüm Anadolu'ya sevkiyat yapıyor. Balık almaya gelen vatandaşlar, palamut balığının bolluğuna sevinirken, et ve tavuktan ucuz olduğunu ifade ettiler.

Balıkçı Refik Gül, palamut balığının Batı Karadeniz bölgesinde olduğunu belirterek, "İğneada ile Kdz. Ereğli bölgesinde bol palamut oldu, biz bu yıla kadar ilk kez bol balık görüyoruz. Her yer balık, bütün ülkeye balık yeter, bu daha dağınık balık, balık henüz toplanmadı, toplanında her bir tekne daha fazla balıkla dönecek. Hamsi balığı da bol olacak, balık fiyatları normal, tanesi 20-30 40 liradan satılıyor" dedi.

Bir kasa balık alan bir vatandaş ise, "Balık fiyatları biraz fazla ama yine de normal, bir kasa balık aldım, tanesi 30 liraya geldi" dedi.

Balıkçı Ferhat Birinci ise yaptığı açıklamada, "Bedava balık, bu sezon balık batı karadeniz bölgesinde,vatandaş çok rahat alabiliyor. Bu bölge için veli nimet, fiyatlar normal, iri balık 40 lira biraz küçükleri 20-25 liradan satılıyor. Her açıdan normal" diye konuştu.