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Karadeniz Güvenliği İçin Toplantı Düzenlenecek

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Ukrayna-Rusya arasında olası bir ateşkes sonrası, Karadeniz'deki barış ortamının korunmasına yönelik 15-16 Nisan tarihlerinde toplantı yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ukrayna-Rusya arasında muhtemel bir ateşkesin ardından, Karadeniz'in güvenliği için toplantı düzenleneceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında olabilecek ateşkesin ardından, Karadeniz'de barış ortamının korunmasına yönelik, 15-16 Nisan tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında Karadeniz'in güvenliği konusunda toplantı yapılacağını bildirdi. Kaynaklar, yabancı ülke askeri temsilcilerinin de katılımıyla yapılacak toplantıda, Karadeniz'de barış ortamının muhafazası amacıyla yapılabilecek askeri planlamaların ele alınacağını, yabancı askeri yetkililer arasında Rus veya Ukraynalı yetkili olmayacağını belirtti. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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