Karadeniz'deki Fırtına İhtiyaç Sahiplerine Umut Oldu

Güncelleme:
Karadeniz'deki aşırı yağış ve fırtınaların ardından Artvin'in Arhavi ilçesinde denizden kıyıya vuran ağaç parçaları, ihtiyaç sahibi yurttaşlar için bir kaynak oluşturdu. Vatandaşlar sahilde odun toplayarak ısıtma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Karadeniz'de etkili olan aşırı yağış ve fırtınaların ardından denizden kıyıya vuran ağaç parçaları, Artvin'in Arhavi ilçesinde ihtiyaç sahiplerine çare oldu. Sahilde odun toplayan yurttaşlar dikkati çekti.

Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde şiddetli yağış ve fırtınalarla birlikte denizde yoğun dalgalanmalar meydana geldi. Dalgaların sürüklediği çok sayıda ağaç parçası Arhavi sahillerine vurdu. İhtiyaç sahibi yurttaşlar sahillerde odun toplamaya başladı.

Arhavili Osman Özşalap'ın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde vatandaşların sahile vuran odunları topladığı görülüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
