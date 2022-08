Karadeniz'de Sezonun İlk Palamutları Tezgahlarda Yerini Aldı

MUSTAFA USTA

Sinop'ta balıkçılar, 15 Ağustos itibarıyla küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle av yapmalarına izin verilmesiyle birlikte sabah saatlerinde çıktıkları avdan sezonun ilk palamutlarıyla döndü.

1 Eylül'de başlayacak olan balık av sezonu öncesi balıkçıların hazırlıkları sürüyor. 15 Ağustos itibarıyla küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle av yapmalarına müsaade veriliyor. Sinop'ta sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar sezonun ilk palamutlarıyla döndü. Palamutların tanesi tezgahlarda 30 TL'den satılıyor.

"HALA PAHALI GELİYOR VATANDAŞA"

Sinoplu balıkçı Mert Kanal, "Öncelikle herkese hayırlı olsun diyoruz. Balıkçı camiasına. Balıkçılara, balık satıcılarına. Aynı zamanda vatandaşa da hayırlı olsun diyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki balık en değerli protein ve hemen hemen protein olarak da en ucuzu. Öyle düşünmemize rağmen yine de biraz pahalı. Şu an 30 liradan satıyoruz palamutun tanesini. 350-400 gram arası. Ama hala ve hala da pahalı geliyor vatandaşa. Biraz daha bollanması, biraz daha ucuzlaması gerekiyor. Umarız ileriki günlerde miktarı biraz daha artar. Avcılık biraz daha artar. İnşallah biraz daha ucuzlar. Her kesim ve her vatandaşa uygun bir hale gelir. O zaman biz de seviniriz. Bizim için de iyi olur. Biz de çok satarız. Vatandaşımız da bol yer" dedi.

"ÖNCE KARTINI ÇEKTİRİP SONRA BALIĞINI ALANLAR VAR. CEBİNE BAKIP DA PARASI AZ ÇIKANLAR VAR"

Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Balıklarımız bol şekilde geliyor. Satışa sunduk. Alan arkadaşlarımız var. Alamayanlar var. Yardımcı oluyoruz. Bakıyoruz. İlgileniyoruz. Bu enflasyonda alan da var alamayan da var. Kilosu 400 gram civarında 30 TL'den satıyoruz. Pahalı bulanlar var. Ona da alternatif olarak 100 gram eksik olan balıklarımız var onları da 20 liraya satıyoruz. Alamayan vatandaşa biz de yardımcı oluyoruz. Önce kartını çektirip sonra balığını alanlar var. Cebine bakıp da parası az çıkanlar var. Bir şekilde yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

"HERKES ALAMAZ"

Balıkçı tezgahına gelen müşteri Sefa Sevinç ise; "Şu an yeni çıktığı için pahalı da pek diyemiyoruz ama pahalı. Herkes alamaz. Alanın da durumu zaten belli. Şu anda tam mevsimi. Yemek lazım. Fiyatı şu anda normal ama yine de pahalı" dedi.

