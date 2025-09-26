Haberler

Karadeniz'de Hamsi Bolluğu, Palamut Azlığı Dikkat Çekiyor
Bu sezon Karadeniz'de palamut azalırken, hamsinin bolluğu balıkçıları sevindiriyor. Hamsinin fiyatı 100-150 lira arasında değişirken, palamutun tanesi 350 liradan satılıyor.

Karadeniz'de bu sezon palamutun azlığı, hamsinin ise bolluğu dikkat çekiyor. Geçen yıl bol miktarda avlanan palamut, bu yıl neredeyse hiç görülmezken, tezgahların en gözde balığı hamsi oldu.

1 Eylül'de başlayan av sezonunda Ordu açıklarında az da olsa palamut avlanırken, balıkçılar fiyatların geçen yıla kıyasla yükseldiğini belirtiyor. Geçen sezon kilosu 100-120 liradan satılan palamut, bu sezon 500-600 gramlık boylarıyla tanesi 350 liradan alıcı buluyor.

Ordulu balıkçı Erdal Çamaş, bu yıl en çok talebin hamsiye olduğunu dile getirerek, "Şu anda hamsi 100-150 lira arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle fiyatların yükselebileceği söyleniyor. Palamut az ve pahalı olduğu için rağbet düşük, hamsi ise hem bol hem de tercih ediliyor" dedi.

Öte yandan tezgahlarda hamsinin kilosu 100-150, mezgit 300, somon 250, levrek 500, istavrit 100, çipura 400, barbun 250 liradan satışa sunuluyor. 500-600 gramlık palamut ise tanesi 350 liradan alıcı buluyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
