Karadan gemi yürüttüler - Haberler

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Karadan gemi yürüttüler

İhlas Haber Ajansı - Salih Bilal Aslan - Yerel
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Karadan gemi yürüttüler

Karadan gemi yürüttüler İstanbul'un fethinin 569. yılı Bursa'nın İnegöl ilçesinde farklı bir etkinlik ile kutlandı.

Karadan gemi yürüttüler

BURSA - İstanbul'un fethinin 569. yılı Bursa'nın İnegöl ilçesinde farklı bir etkinlik ile kutlandı. Ensar Vakfı İnegöl şubesi ve Ateş Karıncaları Derneği tarafından yapılan minyatür gemi Atatürk Bulvarı üzerinde yürütüldü.

Mehter takımının seslendirdiği Fetih marşı eşliğinde İnegöl Belediyesi önünden yola çıkan gemi, Atatürk Bulvarı üzerinden Atatürk anıtına kadar yaklaşık 1 kilometre boyunca karadan yürütüldü.

1 kilometrelik yolculukta halatlara sarılan gencinden yaşlısına yüzlerce vatandaş, tekbirler getirerek 10 metrelik yelkenleri ve 8 metre yüksekliğindeki gemiyi halatlar yardımı ile yürüttü. Yaklaşık 30 dakika süren yolculuk sırasında dev gemiyi gören vatandaşlar da telefonlarına sarıldı.

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Yerel

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