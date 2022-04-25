Karacasu Memnune İnci MYO'da Nysa Antik Kenti konuşuldu - Haberler

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Karacasu Memnune İnci MYO'da Nysa Antik Kenti konuşuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karacasu Memnune İnci MYO'da Nysa Antik Kenti konuşuldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Mimari Restorasyon Programı iş birliği ile Turizm Haftası etkinliği çerçevesinde düzenlenen 'Kültür Turizminin Yeni Rotası: Nysa' isimli konferans gerçekleştirildi.

KARACASU, AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Mimari Restorasyon Programı iş birliği ile Turizm Haftası etkinliği çerçevesinde düzenlenen 'Kültür Turizminin Yeni Rotası: Nysa' isimli konferans gerçekleştirildi.

Nysa Antik Kenti'nde görevli Uzman Konservatör-Restoratör Muhammed Diler'in konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe, Mimari Restorasyon ve Turizm Programı öğrencileri, Dr. Öğretim Üyesi Esra Aksoy ve Öğr. Gör. Dr. İsmail Mert Özdemir katıldı. Konuşmasına Nysa antik kentinin tarihçesi hakkında bilgi vererek başlayan Diler, Nysa Antik Kenti'nde yapılan kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları hakkında katılımcılara sunum yaptı.

Antik kentte gerçekleştirilen 'NYSA Tiyatrosu Sahne Binası Ayağa Kaldırma Projesi'ne de değinen Diler, bölgede yaşayan çeşitli medeniyetler ve antik kentin kendine özgü özellikleri hakkında bilgi vererek, kentin kültürel miras zenginliğine vurgu yaptı.

İlgiyle dinlenen konferans, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Restorasyon, Karacasu, Turizm, Aydın, Yerel, Haberler

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