Karacasu Kaymakamlığı'ndan Trafik Cezalarıyla İlgili Uyarı

Karacasu Kaymakamlığı emniyet ve jandarma ekiplerinin ilçede trafik denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü hatırlatarak vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Yapılan paylaşımda, sürücüleri bekleyen trafik cezaları detaylı bir şekilde aktarıldı. Kaymakamlığın yayınladığı bilgi notunda alkollü araç kullanmanın ciddi yaptırımları olduğu vurgulandı. Buna göre, alkollü araç kullanan sürücülere ilk yakalanmada 6 bin 439 TL ceza kesiliyor ve sürücü belgeleri 6 ay süreyle geri alınıyor. İkinci kez aynı suçtan yakalanan sürücüler, 8 bin 75 TL ceza ile karşı karşıya kalırken, ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konuluyor. Üçüncü kez yakalanan sürücüler ise 12 bin 977 TL ceza ödemek zorunda kalıyor ve sürücü belgeleri 5 yıl süreyle iptal ediliyor.

Ayrıca, tescilli bir aracı plakasız kullanmanın cezası 10 bin 971 TL olarak belirlenmiş durumda. Muayenesiz bir araçla trafiğe çıkmanın cezası ise bin 506 TL. Sürücü belgesi olmadan araç kullananlar ise 12 bin 978 TL ceza öderken, bu kişilere araç verenler de aynı miktarda cezaya tabi tutuluyor. Tescilsiz araç kullanmanın cezası bin 506 TL olarak belirlenmişken, kasksız motosiklet kullananlara 691 TL ceza uygulanıyor.

Karacasu Kaymakamlığı, bu cezalarla karşılaşmamak için tüm sürücülerin trafik kurallarına eksiksiz uymaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı. - AYDIN