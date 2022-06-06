Karacasu'da Yaşayan Emekli Yurttaş: "Kısmakla Yetiyor. Tam Yaşasak Ayın Yarısına Bile Yetiştiremeyiz" - Haberler

Aydın'ın Karacasu ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Tekeliler Mahallesinde yaşayan 83 yaşındaki Bekir Tezde ekonomiden yakındı. Şimdiye kadar böyle bir ekonomik durum görmediğini anlatan Tezde, "Aldığımız aylıkla aç susuz idare ediyoruz. Kısmakla yetiyor. Tam yaşasak ayın yarısına bile yetiştiremeyiz" dedi.

Karacasu'da yaşayan emekli Bekir Tezde (83), yaşadığı zorlukları anlattı. 6 aydır ilçe merkezine gidip pazar alışverişi yapamadığını ifade eden Tezde, "Halimizden memnun değiliz. 10 liralık mal 100 lira, 100 liralık mal 1000 lira oldu. Böyle hükümet olsa ne olur olmasa ne olur. Beni isterse deliğe tıksın, o da gelir yanıma. Biz hayatımızda böyle bir şey görmedik. Şimdi biz aç, susuz kaldıktan sonra ne anlamı var. Ben domatesin kilosunu 15-20 liraya alıyorum. Beni içeri atsa Tayyip Erdoğan, o gelmeyecek mi benim arkamdan o da gelir. Yaşımız gittiği için artık bir şey demez. Aldığımız aylıkla aç susuz idare ediyoruz. Kısmakla yetiyor. Tam yaşasak ayın yarısına bile yetiştiremeyiz" dedi.

"GÜLER YÜZÜ BIRAK AĞLIYORUZ HER GÜN"

Son iki yıldır zorlukların katlandığını ifade eden Tezde şunları söyledi:

"2 yıla gelinceye kadar iyiydi. 2 yıldır ok yaydan çıktı. Yemeden içmeden ne yapacağız? Domates, biberi bir kilo alacağımıza yarım kilo alıyoruz, 250 gram alıyoruz. Para yetmiyor ki… Bir somun ekmeği 3-4 lira oldu. 2 kişiyiz, günlük 10-15 lira ekmeğe veriyoruz. Burada bile zorlanıyoruz, şehirde olsak hiç yaşayamazdık... Karacasu'ya gitmeyeli 6 ay oldu. Git gel 100 lira masrafı var. Pazara gitmiyoruz. Köye gelirse öyle alıyoruz. Kısmakla geçinmeye çalışıyoruz. Elektrik 10-15 lira gelirdi, 80 geldi en son. Güler yüz istiyoruz, iyi bir yaşam istiyoruz. İstediğimi yiyip içemedikten sonra bu dünya olsa ne olur olmasa ne olur. İstediğini alırsan istediğini yersen yaşam öyle olur. Güler yüzü bırak ağlıyoruz biz her gün."

ANKA / Yerel