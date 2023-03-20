Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karacasu'da türü bilinmeyen mantarların satışı yasaklandı

Yerel Haberler

Karacasu'da türü bilinmeyen mantarların satışı yasaklandı

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki pazarlarda ve satış yerlerinde türü bilinmeyen mantarların satışı yasaklandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki pazarlarda ve satış yerlerinde türü bilinmeyen mantarların satışı yasaklandı.

Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Karacasu İlçe Hıfzıssıhha Meclisi Kararı gereğince Gıda Satış Yerleri, Pazar yeri v.b yerlerde türü bilinmeyen mantar çeşitlerinin satışı yasaklanmıştır. Tüketicilerimizin türü bilinmeyen mantarları satın almaması, bu konuda dikkatli olmaları ve bu mantarları tüketmemesi toplum sağlığı açısından önemlidir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Karacasu Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title