Karacasu'da 'teke böceği' alarmı sürüyor - Haberler

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Karacasu'da 'teke böceği' alarmı sürüyor

Karacasu'da 'teke böceği' alarmı sürüyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 'teke böceği' zararlısı incir ağaçlarına zarar vermeye devam ediyor.

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde 'teke böceği' zararlısı incir ağaçlarına zarar vermeye devam ediyor.

Kırsal Karabağlar Mahallesi'nde bir çiftçi incir bahçesindeki ağaçlarının ve yapraklarının kuruduğunu fark etmesi üzerine durumu Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler bahçede yaptıkları incelemelerde ağaçların kuruyan dallarını kesip içlerine baktıklarında teke böceği larvaları olduğunu fark etti. Daha önce de Yaykın Mahallesi'nde tespit edilen teke böceği zararlısına karşı çiftçileri bir kez daha uyararak çiftçilerin daha dikkatli olmalarını istedi.

Konu ile ilgili Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İncirde ruhsatlı bir ilacı olmamakla beraber kuruyan dallar kesilerek bahçeden uzaklaştırılması ve imha edilmesi, incir ağacının gövdesi badana yapılarak zararlının gövdeye girişinin azaltılması ve budama zamanında bordo bulamacı uygulaması yapılması gerekmektedir. Zararlının yayılım göstermemesi için çiftçilerimizin bahcerini iyi kontrol ederek benzer durumla karşılaştıklarında aynı şekilde dalların bahçeden uzaklaştırılarak imha edilmesi önem arz etmektedir" denildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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