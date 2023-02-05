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Karacasu'da okullar tatil edildi

Yerel Haberler

Karacasu'da okullar tatil edildi

Karacasu Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 6 Şubat Pazartesi günü Aydın'ın Karacasu ilçesinde okulların tatil edildiğini, kamuda çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Karacasu Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 6 Şubat Pazartesi günü Aydın'ın Karacasu ilçesinde okulların tatil edildiğini, kamuda çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizdeki yoğun kar yağışının olumsuzluklara neden olabileceği değerlendirildiğinden önleyici tedbir olarak 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile; ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizde bulunan tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu çalışanlarımızın da idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Karacasu Yerel Haberler

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