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Karacasu'da öğrenciler yaşlıları yalnız bırakmıyor

Karacasu'da öğrenciler yaşlıları yalnız bırakmıyor

Yerel Haberler

Aydın'ın Karacasu ilçesinde lise öğrencileri 'Genç Fidanlar Koca Çınarlardan Öğreniyor' projesi çerçevesinde yaşlı vatandaşları ziyaret ederek gönül alıyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde lise öğrencileri 'Genç Fidanlar Koca Çınarlardan Öğreniyor' projesi çerçevesinde yaşlı vatandaşları ziyaret ederek gönül alıyor.

Karacasu Kaymakamlığı tarafından kuşaklar arası iletişimi güçlendirmek, gençlerin yaşlıların deneyimleriyle buluşturmak ve yaşlıları ziyaret ederek mutlu etmek amacıyla hazırlanan proje başarı ile sürdürülüyor. 'Genç Fidanlar Koca Çınarlardan Öğreniyor' projesinde son olarak Psikolojik Danışman Merve Kurul ve lise öğrencileri Cabi Mahallesi'nde ikamet eden Ganimet Yıldız ve Yaylalı Mahallesi'nde ikamet eden Raziye Orut'u ziyaret etti. Yaşlı çınarlarla bir araya gelen öğrenciler, keyifli bir sohbet eşliğinde ziyaretlerini tamamladı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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