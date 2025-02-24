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Karacasu'da Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi

Karacasu'da Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi
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Karacasu'yu Sevenler İlkokulu'nda 1. sınıf öğrencilerine, İlçe Emniyet Amirliği tarafından 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimin amacı, çocuklara temel trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde öğretmek ve bilinç kazandırmak.

Karacasu'yu Sevenler İlkokulu'nda İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında 1. sınıf öğrencilerine temel trafik eğitimi verildi.

Eğitim programında, minik öğrencilere trafik güvenliği, yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları ve trafik levhalarının anlamları gibi temel trafik kuralları anlatıldı. Ekipler, trafik kazalarının önlenmesi için küçük yaşlardan itibaren trafik bilincinin aşılanmasının önemine dikkat çekerek öğrencilerin eğlenceli ve öğretici bir şekilde trafik kurallarını öğrenmeleri sağladı. Eğitimin sonunda öğrencilere, öğrendikleri bilgileri hayatlarında uygulamalarını teşvik etmek için 'trafik dedektifi kartı' verildi. İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri 'Trafik Dedektifleri Projesi' ile geleceğin sürücülerine ve yayalarına trafik güvenliği konusunda erken yaşta eğitim verilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, projeyi diğer okullarda da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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