Üye Girişi
Haberler

Karacasu'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlenecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacasu Kaymakamlığı, 29 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek olan kan bağışı kampanyası için vatandaşlara çağrıda bulundu. Kızılay'ın kan bağışı aracı, Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı toplayacak. Kan bağışı yapacak kişilere kan testi de yapılarak, bağışa uygun olup olmadıkları kontrol edilecek.

Karacasu Kaymakamlığı ilçede 29 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek olan kan bağışı kampanyası için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 29 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00 ile 18.00 arasında Kızılay'ın kan bağışı aracı, Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı toplayacak. Kan bağışı kampanyası öncesinde Kızılay yetkilileri, kan bağışı süreci hakkında bilgi vererek vatandaşların sorularını yanıtlayacak. Ayrıca, kan bağışı yapacak kişilere kan bağışının sağlık üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgilendirme yapılacak. Kan bağışında bulunacak kişilere kan testi de yapılarak, bağışa uygun olup olmadıkları kontrol edilecek.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Kan vermek isteyen vatandaşlarımızın tok karnına gelmeleri ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kan bağış kampanyasına tüm halkımız davetlidir" ifadelerine yer verildi. Bu kampanyanın, kan ihtiyacını karşılamada büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Meydanı Karacasu Kızılay Yerel Sağlık Güncel Haberler

Döve döve öldürdüğü arkadaşını kanala attı! Katili, oğluna kullansın diye verdiği cep telefonu yakalattı

Döve döve öldürdüğü arkadaşını kanala attı! Katili, oğluna kullansın diye verdiği cep telefonu yakalattı

 Netanyahu'yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar

Netanyahu'yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar

 Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi

Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi

Bakmadan Geçme

27-28 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Sancaktepe, Avcılar, Esenler elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Keçiören, Altındağ, Ayaş elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Ataşehir hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Ataşehir nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Kadıköy hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Kadıköy nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Beykoz hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beykoz nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Küçükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Küçükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Instagram bu hikayeye erişilemiyor hatası! (ÇÖZÜMÜ) Instagram bu hikayeye erişilemiyor ne demek, neden olur? Cihan Çanak bozkurt işareti mi yaptı? UEFA Cihan Çanak'a ceza verecek mi? Rüyada birinin öldüğünü duymak ne anlama gelir?
Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title