Karacasu'da geleneksel kerpiç ve sıkıştırılmış toprak tekniği konuşuldu - Haberler

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Karacasu'da geleneksel kerpiç ve sıkıştırılmış toprak tekniği konuşuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karacasu'da geleneksel kerpiç ve sıkıştırılmış toprak tekniği konuşuldu

Geleneksel kerpiç ve sıkıştırılmış toprak tekniği semineri ve uygulaması Karacasu MYO'da gerçekleşti.

KARACASU, AYDIN (İHA) - Geleneksel kerpiç ve sıkıştırılmış toprak tekniği semineri ve uygulaması Karacasu MYO'da gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu, Mimari Restorasyon Bölümü öğrencilerinden Erkan Alışan tarafından gerçekleştirilen 'Geleneksel Kerpiç ve Sıkıştırılmış Toprak' konulu seminer ve uygulamaya Doğal Yapı Malzemeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Gedik de katıldı.

Nuray İrfan Bezci Atölye binasında gerçekleştirilen seminerde, katılımcılar malzemeleri tanıma ve değerlendirme konusunda bilgi sahibi oldular. Katılımcıların soru ve görüşleriyle katkı sunduğu seminerde doğal yapı malzemelerinin sağlık, sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesine etkileri önemle vurgulandı. - AYDIN

Karacasu'da geleneksel kerpiç ve sıkıştırılmış toprak tekniği konuşuldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi, Restorasyon, Karacasu, Gedik, Yerel, Haberler

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