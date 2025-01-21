Karacasu'da Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşlar uyarıldı.

Karacasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın daha güvenli bir yaşam sürmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe pazar yerinde polis ekipleri tarafından vatandaşlara dolandırıcılık ve mala karşı işlenen suçlar hakkında örnek olaylar anlatılarak bilgilendirme yapıldı. Ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken ayrıntılar ve aldatıcı yöntemlere karşı duyarlı olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. ilgili konularda hazırlanan broşürleri dağıtılan ekipler vatandaşların suçla mücadelede bilinçlenmelerine katkı sağlandı. Öte yandan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaları durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları konusunda da uyarılarda bulunuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, benzer etkinliklere devam ederek toplum güvenliğini artırmaya yönelik çabaların sürdüreceğini belirtti. - AYDIN