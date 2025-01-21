Üye Girişi
Haberler
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
Bolu Valisi Aydın: Otel yangınındaki vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor

Vali Aydın otel yangınıyla ilgili kahreden detayı paylaştı
Alevlerin sardığı otelde can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atladı

Alevlerin sardığı otelde can pazarı! Mucize kurtuluş böyle kaydedildi
Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı

Partililer adliyeye akın etti, polis güvenlik önlemlerini artırdı

Karacasu'da Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi

Karacasu'da Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacasu İlçe Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla pazar yerinde bilgilendirme etkinliği düzenleyerek, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşlar uyarıldı.

Karacasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın daha güvenli bir yaşam sürmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe pazar yerinde polis ekipleri tarafından vatandaşlara dolandırıcılık ve mala karşı işlenen suçlar hakkında örnek olaylar anlatılarak bilgilendirme yapıldı. Ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken ayrıntılar ve aldatıcı yöntemlere karşı duyarlı olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. ilgili konularda hazırlanan broşürleri dağıtılan ekipler vatandaşların suçla mücadelede bilinçlenmelerine katkı sağlandı. Öte yandan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaları durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları konusunda da uyarılarda bulunuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, benzer etkinliklere devam ederek toplum güvenliğini artırmaya yönelik çabaların sürdüreceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kredi çekecekler dikkat! Oranlar değişiyor
img

Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler
img

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
Premier Lig ekibinden Barış Alper Yılmaz için astronomik teklif

Barış için gelen teklife bakın
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Gözaltına alınan Ümit Özdağ, İstanbul'a getirildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ İstanbul Emniyeti'nde
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.