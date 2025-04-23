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Karacasu'da Çocuklar Trafik Görevini Devraldı

Karacasu'da Çocuklar Trafik Görevini Devraldı
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocuklar, Jandarma Trafik Timleri'nden görev devralarak trafik kontrolü yaptı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, Jandarma Trafik Timleri görevlerini çocuklara devretti.

Jandarma Trafik Tim Ekipleri tarafından 23 Nisan etkinlikleri kapsamında taşımalı sistemle eğitim gören çocuklara uygulama noktasında trafik görevini yürütmeleri için yetki devri yapıldı. Sembolik olarak görevi devralan çocuklar, taşımalı eğitim gören öğrenciler, uygulama noktasında trafik kontrolüne katıldı. Sürücüleri durduran minik trafikçiler araçları kontrol etti, trafik kuralları konusunda sürücülere uyarılarda bulunarak alkol denetimi yaptı. Etkinlik boyunca büyük bir ciddiyetle görev yapan çocuklar, hem eğlenceli anlar yaşadı hem de trafik güvenliği konusunda farkındalık kazandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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