Karacadağ OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Karacadağ OSB Yönetim Kurulu, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, OSB'nin mevcut durumu, altyapı çalışmaları, yer tahsisleri ve yatırımcıların faaliyetleri ele alındı.
Karacadağ OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Murat Zorluoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, OSB'nin mevcut durumu, devam eden altyapı çalışmaları, yer tahsisleri ve yer tahsis edilen yatırımcıların yatırım faaliyetleri ele alındı. - DİYARBAKIR