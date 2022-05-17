Karacabey'in doğa harikası longoz ormanları ziyaretçilerini bekliyor - Haberler

KARACABEY, BURSA (İHA) - - Karacabey'in doğa harikası longoz ormanları ziyaretçilerini bekliyor

Karacabey Longozu ilkbahar aylarında görsel şölen sunuyor

BURSA - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan Karacabey Longozuna yaptığı ziyarette, doğaseverlere karabaş otları ile nilüfer çiçeklerinin müjdesini verdi. İlkbahar ile birlikte longozun en güzel zamanının dageldiğini söyleyen Başkan Özkan," Türkiye'de ve dünyada eşine az rastlanır bir ormanımız var. Defne, kestane ve ıhlamur ormanlarımızın yanında, longoz ormanlarımız yaklaşık 300 farklı kuş türü ve endemik bitkilerden oluşuyor. Doğaseverleri longozun bu güzelliklerini görmeye davet ediyoruz" dedi.

İlkbahar aylarının longozun en güzel zamanı olduğunu söyleyenBaşkan Ali Özkan,"En önemli turizm argümanlarımızdan bir tanesi olan longoz ormanlarındayız. Defne, kestane ve ıhlamur ormanlarımızın yanında longoz ormanlarımız, yaklaşık 300 farklı kuş türü ve endemik bitkilerden oluşuyor. Karabaş otlarının venilüfer çiçeklerinin açmaya başladığı zamandayız. Nilüfer ve karabaş otlarının kavuşma anına tanıklık ediyoruz. Cıvıl cıvıl kuş sesleri, kurbağa sesleri ile bu nadide ortamın sunduğu görsel şölen, gerçekten muazzam. Bu anlamda biz, bütün doğaseverleri longozun bu güzelliklerini görmeye davet ediyoruz" dedi.

Doğal lavanta tarlası

Özkan, Isparta'daki meşhur lavanta tarlalarını da ziyarete gittiğini ifade ederken,"Karacabey Longozunda çok daha büyük bir lavanta tarlası var. ve bu doğal bir lavanta. Kendisi çıkıyor ve daha güzel renkleri var. Bu anlamda Karacabey Longozu yaban lavantasıyla da öne çıkıyor ve bu durum, doğaseverleri kendisine çekebilir" dedi.

Öte yandan Başkan Özkan longoz ziyaretinde, suyun yükseldiği orman içlerinde motorsuz sandalla dolaşarak gezdi. O anları sosyal medyada paylaşan Özkan,"Yüzde yüz doğa, yüzde yüz huzur" başlığıyla paylaştı.

İhlas Haber Ajansı / Yerel