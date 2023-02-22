Karacabey'e yerleşen depremzedelere Başkan Özkan'dan ziyaret

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, eşi Gülden Özkan ile birlikte deprem bölgelerinden gelerek Karacabey'e yerleşen depremzedeleri evlerinde ziyaret etti.

Özkan yaptığı ziyaretlerde, bir yandan depremzede ailelerle yaşananları istişare ederken, bir yandan da eksiklikler konusunda ailelerden bilgi topluyor. Başkan Özkan yaptığı açıklamada, "İlçemize ulaşan depremzede aileleri en iyi şekilde karşılayan ilçe halkımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Yaptığımız ziyaretlerde, ailelerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Depremzede ailelerin ihtiyaçları için Karacabey Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, temel ihtiyaç malzemelerinde kendilerine yardımcı oluyor. Bunun dışında, ailelerimizin talepleri varsa onları alıp halletmeye çalışıyoruz. Devletimiz güçlü bir devlet. Tüm bu yaşananların ardından, hızlıca devlet millet el ele vererek yaraları sarmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA