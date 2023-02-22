Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karacabey'e yerleşen depremzedelere Başkan Özkan'dan ziyaret

Yerel Haberler

Karacabey'e yerleşen depremzedelere Başkan Özkan'dan ziyaret

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, eşi Gülden Özkan ile birlikte deprem bölgelerinden gelerek Karacabey'e yerleşen depremzedeleri evlerinde ziyaret etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, eşi Gülden Özkan ile birlikte deprem bölgelerinden gelerek Karacabey'e yerleşen depremzedeleri evlerinde ziyaret etti.

Özkan yaptığı ziyaretlerde, bir yandan depremzede ailelerle yaşananları istişare ederken, bir yandan da eksiklikler konusunda ailelerden bilgi topluyor. Başkan Özkan yaptığı açıklamada, "İlçemize ulaşan depremzede aileleri en iyi şekilde karşılayan ilçe halkımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Yaptığımız ziyaretlerde, ailelerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Depremzede ailelerin ihtiyaçları için Karacabey Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, temel ihtiyaç malzemelerinde kendilerine yardımcı oluyor. Bunun dışında, ailelerimizin talepleri varsa onları alıp halletmeye çalışıyoruz. Devletimiz güçlü bir devlet. Tüm bu yaşananların ardından, hızlıca devlet millet el ele vererek yaraları sarmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Özkan Karacabey Hisarcık Deprem Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title