Karacabey'de Öğrencilere Trafik Semineri Verildi

Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Karacabey Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri öğrencilere yönelik trafik semineri gerçekleştirdi.

Karacabey Seyran İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri ile Karacabey Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personeli tarafından; temel trafik kuralları, karşıdan karşıya geçiş kuralları, servis araçlarına binme ve inme kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçidi, okul geçidi kullanımı, alt geçit ve üst geçit kullanım kuralları konularında sinevizyon eşliğinde trafik dedektifleri eğitim semineri verildi. İcra edilen seminere 92 öğrenci ve 8 öğretmen katılım sağladı.

Semineri dikkatle dinleyen öğrenciler merak ettikleri ve öğrenmek istedikleri konular hakkında bilgiler edinerek sorular sordu. Öğrencilere trafik kurallarının eğlenceli bir şekilde anlatıldığı boyama kitabı hediye edilirken, program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - BURSA