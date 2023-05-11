Karacabey, aromatik bitki alanında da dikkat çekiyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, aromatik bitkiler üzerine üretim yapan tesislerde incelemelerde bulundu. Üretici Aydın Özen'le istişarelerde bulunan Özkan, "Biberiyede 3 tescilli türün üretimi yapılıyor. Karacabey, aromatik bitki alanında da dikkatleri üzerine çekiyor" dedi.

Özkan, Türkiye'de tescili yapılmış tür olan Gülbaba cinsi biberiyenin burada üretiminin yapıldığından bahsederken,"Ülkemizdeki 107 çeşit biberiye içerisinde %4 yağ oranı bir tek bu türde mevcut. İkinci tescil edilen tür ise DOA ismiyle. O da biberiyenin bir türü. Türkiye'de onaylanan 3 tescilli ürünün üçü de bu tesiste üretiliyor" dedi.

Tarımsal yatırımlarda hedef haline geldi

Belediye Başkanı Ali Özkan, 3T vizyonunun önemli parçalarından biri olan tarım politikaları çerçevesinde yıllardır alternatif tarım ürünlerinden yöntemlerine, teknolojiden tanıtım ve farkındalık çalışmalarına kadar pek çok icraatın içerisinde olduklarını belirterek, bunun etkilerinin de son yıllarda görülmeye başlandığına dikkat çekti. Özkan,"Tohumculuk, aromatik bitki, arıcılık gibi alanlarda faaliyetlerimiz artarken, yeni büyük tarımsal yatırımların da hedefi haline gelen bir ilçeyiz. Aromatik bitkiler bu anlamda üstünde durduğumuz bir alandı. Bunda başarılı da olduk. ve şimdi böyle girişimci arkadaşlarımızı gördükçe mutlu oluyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

Ürün kalitesi çok yüksek

İşletmeci Aydın Özen ise yaptığı açıklamada "Şu an Türkiye'nin en nitelikli biberiyesi ve tescil edilmişi, Gülbaba Biberiyesi. İkinci tescil edilmiş tür ise DOA. Yani Doğu Akdeniz Orman Araştırma. O da kendi içindeki elementer, birleşik yapısı itibariyleçok farklı,ürün kalitesi çok yüksek. Türkiye'de şu an onaylanan üç tane nitelikli ürün var. Bunların üçüne de sahibiz. ve buradaki tarlamızın yaklaşık seksen dekarlık alanını Gülbaba olarak dizayn ediyoruz. Anadolu Adaçayında da henüz yeni tescil edilmiş tek ürün var ve üretimini yapıyoruz. Biz Anadolu Adaçayının bütün isim hakkı ve bütün yetkilerini aldık. ve bu anlamda Türkiye'deki tek yetkilisiyiz.Hem yağ hem de kullandığımız ada çayı olarak, kuru ürün olarak kabul ettiğimizde en az iki katı nitelikli ürün"dedi. - BURSA