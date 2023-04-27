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Karabüklü öğrenciler TOGG'a hayran kaldı

Yerel Haberler

Karabüklü öğrenciler TOGG'a hayran kaldı Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri, katıldıkları TEKNOFEST'te deneyimini yaşadıkları Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'a hayran kaldı.

Karabüklü öğrenciler TOGG'a hayran kaldı

İSTANBUL - Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri, katıldıkları TEKNOFEST'te deneyimini yaşadıkları Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'a hayran kaldı.

Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri tarafından tasarlanan "Safrantech" isimli araç Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yarışacak. Festival için İstanbul'da bulunan Karabüklü öğrenciler Türkiye'nin ilk yerli otomobile binmenin heyecanını yaşadı. O anları cep telefonu ile kaydeden öğrenciler, TOGG'a hayran kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Yerel

Anadolu Lisesi Safranbolu Ahi Evran TOGG Yerel Haberler

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