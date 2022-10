Karabüklü Milli Atlet Taha Özal: "hedefim U20 Şampiyonasında Avrupa Şampiyonu Olmak"

TUNAKAN YILDIRIM

Romanya'nın Cluj Şehrinde 2023 yılının temmuz ayında düzenlenecek olan Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası için hazırlıklarını Safranbolu ilçe stadında sürdüren Karabüklü Milli Sporcu Taha Özal, U20 Avrupa Şampiyonasında Avrupa şampiyonu olmayı hedeflediğini söyledi.

Antrenör Mustafa Toygar hazırlıklara başladıklarını ifade ederek, " Romanya'da 2023 yılında U20 Avrupa Şampiyonası olacak, bir tanesi Bilecikli, bir tanesi Kıbrıslı, bir tanesi Antepli ve bir tanesi Karabüklü olmak üzere 4 çarpı 100 bayrak takımımız var. Gerçekten çok iyiler çocuklar ve inanıyorum ki 4 çarpı 100 bayrak takımında bugüne kadar hiç olmamış başarıyı elde edip Avrupa şampiyonu olacaklar" diye konuştu.

"HAYALİMİZ OLİMPİYATA GİDEBİLMEK"

Atletizme ilk olarak 8. sınıfta çamlık koşusu ile başladığını belirten Taha Özal şunları söyledi:

"Bu spora 8. sınıfta beden eğitimi hocamın çamlık koşusu vardı kimin koşmak istediğini sorunca ben de parmak kaldırmıştım, koşmak istediğim için beni yarışa götürdü ben o yarışta 4. oldum ilk dörde giren de milli takım ile beraber Sakarya'ya gidiyordu. Ben ilk dörde girince Sakarya'ya gittik orada milli takım ile beraber birinci olup Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştık yine Sakarya'daydı. O zaman 52. olduğumu hatırlıyorum ama önemli olan şuymuş ben 100 metre kala 14 kişinin önüne geçmiştim orada benim patlayıcı kuvvetimin olduğunu hissediyor Mustafa hocam beni keşfediyor. 2019 sezonunda U16 kategorisinde 60 metre ve 200 metre branşında Türkiye şampiyonu olmuştum 2020 sezonun da yine aynı şekilde U18 de 200 metre branşında, 2021 sezonunda hem U18 hem de U20 kategorisinde 100 metre ve 200 metrede Türkiye şampiyonu olmuştum. Tabii ki her sporcunun hayali olimpiyatlar koşabilmektir tabii ki bizim en büyük hayalimiz olimpiyata gidebilmek. Olimpiyatlara gidersek elimizden gelenin en iyisini yapacağız. 2024 yılında Paris Olimpiyatlarında kürsüye çıkıp milli marşımızı herkese dinletmek istiyorum."

"AVRUPA ŞAMPİYONU OLACAKLARINA İNANIYORUM"

