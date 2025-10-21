Haberler

Karabük, Bilgi Yarışmasında Türkiye İkincisi!

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Rize'de düzenlenen Gençler Arası Bilgi Yarışması Türkiye Finali'nde Karabük'ü temsil eden gençler büyük bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi oldu.

Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında, Karadeniz Bölge Finali'nde birinci olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazanan Karabük ekibi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen finalde büyük bir performans sergiledi.

Yarışmada Bursa birinci, Karabük ikinci, Kütahya ise üçüncü oldu. Karabük'ü başarıyla temsil eden ve Karabük Fen Lisesi 12. sınıf öğrencilerinden oluşan Sena Hoşkar, Elif Bayram ve Pusat Kocabayır, elde ettikleri dereceyle büyük gurur yaşattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, finalde gençleri yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak oldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
